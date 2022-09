Nuovi incontri presso la biblioteca di Cori: appuntamenti con Marco Omizzolo ed Eric Gobetti

Nuovi incontri con l’autore presso la Biblioteca Elio Filippo Accrocca di Cori. Dopo gli appuntamenti estivi con il Piccolo Cinema di quartiere e la presentazione del libro Una storia eritrea, di Emilio Drudi, tocca ora a Marco Omizzolo e Eric Gobetti. Temi protagonisti saranno la lotta al caporalato e il dramma delle foibe.

Il 10 settembre (ore 18:00) verrà presentato il libro Per motivi di giustizia, di Marco Omizzolo. Sociologo, docente a contratto di Sociopolitologia delle migrazioni all’università La Sapienza e presidente di Tempi moderni, si occupa di mafie, tratta internazionale e caporalato. Ha lavorato come bracciante infiltrato in diverse aziende agricole dell’Agro Pontino e ha promosso lo sciopero del 18 aprile 2016 a Latina di oltre quattromila braccianti indiani contro caporali e padroni, e dell’occupazione di varie aziende agricole locali. Da anni vive sotto protezione per le numerose minacce di morte subite.

Il libro è un viaggio tra le storie di vita di lavoratori e lavoratrici che si ribellano alla schiavitù del lavoro e in particolare al padronato capitalista, alle agromafie e al caporalato. Sono storie di donne e uomini che rappresentano un’Italia che non si arrende, nonostante il razzismo, il lavoro forzato, la schiavitù, le mafie e una profonda e strumentale indifferenza che è propedeutica a questo sistema. Con Omizzolo, interverrà anche Giovanni Gioia, Segretario CGIL Frosinone – Latina;





Appuntamento con l’approfondimento storico, invece, il 17 settembre (ore 18:00). Eric Gobetti presenterà infatti il suo libro E allora le foibe? Negli anni, tutta la vicenda dell’esodo italiano dall’Istria alla Dalmazia è diventata oggetto di polemiche sempre più forti e violente. Il libro vuole riportare la vicenda storica al suo dato di realtà, prova a fissare la dinamica degli eventi e le sue conseguenze. È un invito al dubbio, al confronto con le fonti, nella speranza che questo serva a comprendere quanto accaduto in anni terribili. Eric Gobetti è uno studioso di fascismo, Seconda guerra mondiale, Resistenza e storia della Jugoslavia nel Novecento. Autore di due documentari (Partizani e Sarajevo rewind), esperto in divulgazione storica e politiche della memoria, ha collaborato più volte con il canale televisivo Rai Storia. Per Laterza ha pubblicato Alleati del nemico. L’occupazione italiana in Jugoslavia (1941 – 1943).

Le presentazioni saranno moderate da Angelo Cioeta, dell’Associazione di Promozione Sociale Polygonal, che attualmente gestisce la Biblioteca.