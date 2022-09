Vela, inarrestabile Ruggero Tita: si laurea Campione del Mondo in coppia con Caterina Banti

Terminano i mondiali delle classi Nacra 17, 49er e 49erFX con l’ennesima medaglia d’Oro conquistata dal fuoriclasse della Vela Fiamme Gialle di Gaeta Ruggero Tita che, in coppia con la prodiera Caterina Banti (CC Aniene), festeggia il secondo titolo iridato della carriera (dopo quello di Aarhus 2018).

Continua così l’impressionante striscia di vittorie di Ruggero e Caterina (imbattuti dal settembre 2020) che, con quest’ultimo successo, detengono contemporaneamente il titolo mondiale, europeo ed olimpico.





Si tratta di un record assoluto nella storia della vela italiana, che trova precedenti solo in campionissimi della vela mondiale di tutti i tempi, del calibro di Ben Ainslie e Paul Elvstrom.

Con questa prova di forza, che li ha portati ancora una volta a rifilare distacchi abissali ai pur fortissimi avversari, i “dominatori del vento” si riconfermano l’equipaggio da battere in vista delle prossime olimpiadi di Parigi 2024 (Marsiglia per la vela).

In gara c’erano tutti gli specialisti della tecnologica ed innovativa classe olimpica: a partire dai regolarissimi inglesi Gimson-Burnet (campioni del mondo uscenti), che coi tedeschi Kohlhoff-Stuhlemmer, erano saliti sul podio olimpico a Tokyo 2020, oltre agli italiani Bissaro-Frascari (campioni del mondo ad Auckland nel 2019), e gli emergenti Ugolini-Giubilei, argento al mondiale omanita del 2021.

L’Oro va dunque a Tita-Banti, l’argento ai connazionali Ugolini-Giubilei (MM) e il bronzo ai finlandesi Kurtbay-Keskinen.

Le parole del nostro Ruggero al termine dell’impresa: “…siamo ovviamente molto contenti perché questo era l’obiettivo clou dell’intera stagione. Avevamo cominciato l’anno alla stragrande e, considerando che tutta la flotta si stava avvicinando, abbiamo avuto il merito di non aver mai mollato continuando a perfezionare ogni minimo dettaglio. Il lavoro, quindi, ha sicuramente ripagato l’enorme impegno regalandoci questa immensa soddisfazione. Un grazie va naturalmente, oltre che al Team federale per l’impareggiabile lavoro, anche alle “Fiamme Gialle” per il costante e prezioso supporto…”.

Ancora una clamorosa affermazione di questo equipaggio, la cui più grande forza è proprio quella di non accontentarsi mai e continuare a lavorare con la costanza e la motivazione di chi ha ancora molto da dimostrare. Complimenti, soprattutto per questo, ragazzi.

49er FX (36 equipaggi)

Vittoria olandese con van Aanholt-Duetz; seconde le svedesi Bobeck-Netzler; terze le spagnole Echegoyen-Barcelò.

Nello Skiff femminile, 27^ posizione per la nostra portacolori Carlotta OMARI in coppia con Sveva CARRARO (AM).

