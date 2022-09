Fiat Doblò cade nel canale, donna di Fondi elitrasportata

Una donna di Fondi è stata ricoverata presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo un incidente avvenuto in zona Tre ponti, alla periferia della città della Piana: il Fiat Doblò di cui era alla guida è precipitato nel canale di bonifica tra via Sette acque e la provinciale per Sperlonga, all’ingresso della frazione San Raffaele.

È accaduto intorno alle 18.30 di lunedì, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale. Dopo i primi soccorsi, la ferita è stata stabilizzata dai sanitari del 118 ed affidata al personale dell’eliambulanza Pegaso, calatasi a pochi metri di distanza dal luogo del sinistro. Nonostante una preoccupante lesione alla testa e il trasferimento in codice rosso alla volta del nosocomio del capoluogo, fortunatamente stando a un primo quadro non sarebbe in pericolo di vita.





Oltre agli agenti della Municipale, agli uomini del 118 e all’equipaggio di Pegaso, sul posto hanno operato i vigili del fuoco e i poliziotti del Commissariato. Non pochi, i disagi alla circolazione registratisi in attesa del soccorso e del recupero del veicolo incidentato.