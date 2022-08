Giovane annegato a Ventotene: si attendono i risultati dell’autopsia

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del giovane L.G., 20enne studente romano morto a Ventotene, al largo di Secchietella lo scorso sabato, 27 agosto.

Il ragazzo, che si era tuffato in acqua per un bagno, dall’imbarcazione su cui si trovava assieme ad alcuni amici, ma purtroppo non è più riemerso. Una volta soccorso ed affidato al 118 che lo ha condotto nella zona del porto, i sanitari non ne hanno che potuto constatare il decesso.





Il corpo si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria presso l’obitorio dell’ospedale di Cassino, in attesa dell’autopsia.