Aggiornamenti dal nido di Capratica a Fondi, reso noto dal Parco regionale Riviera d’Ulisse.

“Qualcosa si muove sotto la sabbia! Alle 18:05 di oggi si è formato il cono quindi le uova si sono schiuse e le piccole tartarughe stanno risalendo in superficie. E intanto sta per cominciare la quinta, lunga notte per i volontari“.





Sul posto, infatti è presente il personale specializzato della rete regionale Tarta Lazio e del Parco Regionale Riviera Di Ulisse, in attesa della schiusa.