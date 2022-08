Fondi, la maggioranza plaude alla candidatura di Fazzone al senato

Rese note le candidature a livello provinciale per le elezioni Politiche di fine settembre, arrivano anche le prime reazioni.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e tutta la maggioranza di centrodestra in consiglio comunale attraverso i gruppi di Forza Italia, Io Si, Litorale e Sviluppo Fondano, Democrazia Cristiana e Noi Per Fondi plaudono alla ricandidatura del coordinatore regionale del Lazio, il senatore fondaco Claudio Fazzone. Per lui la candidatura è nel collegio uninominale del Senato.





LA NOTA DELLA MAGGIORANZA DI FONDI

“Facciamo nostre le parole del Presidente Silvio Berlusconi – «Forza Italia ha presentato liste forti e competitive, privilegiando la qualità. Nomi di alto profilo, donne e uomini che hanno dimostrato competenza e coerenza, onestà e tenacia nella vita, nel lavoro, nell’impegno sociale, culturale, civile» – per salutare tutti i candidati di Forza Italia schierati per le prossime elezioni politiche del 25 settembre al quale non faremo mancare, ancora una volta, il nostro contributo e la nostra passione per raggiungere il miglior risultato elettorale.

Esprimiamo grande soddisfazione nel vedere il Coordinatore Regionale di Forza Italia e nostro concittadino Claudio Fazzone candidato al Senato della Repubblica nel collegio Uninominale Latina (FR – LT), a conferma della sua intensa militanza politica nel partito con la quale si è reso protagonista in ogni competizione elettorale, impegnandosi in prima persona ma soprattutto motivando e coinvolgendo amministratori locali, dirigenti, attivisti, simpatizzanti e semplici cittadini che gli riconoscono credibilità e autorevolezza politica.

La conferma della candidatura del coordinatore Fazzone rappresenta un riconoscimento anche per tutti gli amministratori locali come noi che si riconoscono in un progetto politico che affonda le sue radici nell’attenzione per il territorio.

Ringraziamo il Presidente Silvio Berlusconi ed il Coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani per aver riconosciuto, con la candidatura del nostro concittadino Claudio Fazzone, il lavoro di una squadra che da anni è impegnata sul territorio, indossando la casacca di Forza Italia, ascoltando quotidianamente i reali bisogni dei cittadini e, nell’ambito delle proprie competenze, trovare le rispettive soluzioni.

La candidatura del senatore Fazzone ci stimola a continuare con maggior impegno affinché Forza Italia si confermi il partito determinante per la vittoria della coalizione di centro destra alle prossime elezioni politiche ma soprattutto alle successive elezioni regionali.”