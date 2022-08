Divampa un incendio all’interno di una villetta, paura al Circeo

Divampa un incendio a San Felice Circeo, paura in una villetta. Il rogo è divampato in località Colonia Elena in un’abitazione presa in affitto per le vacanze. Ad accorgersi delle fiamme sono stati alcuni vicini che hanno visto del fumo uscire dalle finestre.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i volontari Anc coordinati dal maresciallo Cestra che durante le operazioni di spegnimento hanno provveduto a chiudere e mettere in sicurezza la strada. Fortunatamente nessun ferito, all’interno della villetta non c’era nessuno ma ora comincia la conta dei danni.