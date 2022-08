Asd Lenola, il 27 agosto la prima amichevole con il Monte San Biagio

È finito il tempo dell’attesa in quel di Lenola ed è iniziato quello dell’entusiasmo per l’avvio della nuova stagione calcistica con l’A.S.D. Città di Lenola che è pronta a rendersi protagonista nel proprio girone del campionato di Promozione.

Nella giornata di lunedì 22 agosto è iniziata la preparazione che durerà fino al primo turno di andata di Coppa Italia previsto per il 18 settembre.





Attesa, nel frattempo, per conoscere anche uno per uno i nomi e i volti di coloro che saranno chiamati a vestire la maglia della formazione di Lenola in questa stagione calcistica 2022/2023. Durante la fase di preparazione, intanto, l’allenatore Dario Lauretti, insieme ai suoi più stretti collaboratori potrà testare il gruppo nelle prime amichevoli che potrebbero già dire qualcosa in più sul gruppo del sodalizio presieduto da Roberto Quinto.

Nel ricco calendario prima dell’inizio del campionato, che vedrà il via il prossimo 9 ottobre nella gara esterna contro l’Anitrella, la formazione dell’ A.S.D. Città di Lenola scenderà in campo per la prima amichevole il prossimo sabato 27 agosto alle ore 17.00, a Monte San Biagio contro la formazione locale che milita nel campionato di Eccellenza.

Entusiasta anche il presidente Roberto Quinto che a margine del raduno per l’inizio della preparazione ha spiegato: “Ho visto tanti ragazzi contenti di vestire la nostra maglia e con il gruppo dirigente che abbiamo messo su sono sicuro che quest’anno potremo toglierci molte soddisfazioni. Abbiamo rimesso il calcio a disposizione del paese e del territorio. Siamo certi che per questo il campo saprà ripagarci”.

ORGANIGRAMMA

Presidente : Roberto Quinto

Direttore Generale : Attilio Pietrosanto

Direttore Sportivo : Magliozzi Carlo

Allenatore prima squadra : Dario Lauretti

Vice Allenatore : Arturo Pizzella e Giovanbattista La Rocca

Preparatore dei Portieri : Salvatore Rosato

Preparatore Atletico : Francesco Cimaroli e Alessio Capodiferro

Fisioterapista : Francesco Pecchia