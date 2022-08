Bloccato in balia delle onde, 14enne salvato dalla bagnina

Il mare mosso a seguito del maltempo della notte precedente hanno rischiato di far consumare una tragedia sul litorale di Fondi nella giornata del 16 agosto.

Un ragazzo di 14 anni originario di Frosinone è rischiato di annegare in un tratto di spiaggia libera tra il Lido Pomodoro e il Wave.





Nonostante fosse issata la bandiera rossa ad attestare il mare agitato, infatti, anche a causa delle onde alte circa due metri e della risacca, il ragazzo è stato trasportato dalla corrente e ha rischiato di essere risucchiato.

A salvarlo il tempismo e il coraggio di Alessandra Caliendo assistente bagnanti FISA che, non potendo utilizzare il pattino per via del mare mosso si è tuffata in acqua, ha raggiunto il ragazzo in difficoltà e in fase di choc e lo ha riportato a riva salvandogli la vita.