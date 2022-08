Comune di Roccagorga pieno di debiti, le indicazioni dei giudici

Ok della Corte dei Conti al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Roccagorga messo a punto dall’amministrazione dell’ex sindaca Nancy Piccaro.

Notevoli i debiti accumulati dall’ente locale con cui l’ex giunta si è dovuta confrontare. Un’eredità pesante quella trovata dalla Piccaro. E per lungo tempo nel centro lepino i cittadini dovranno tirare la cinghia.





Vanno coperti debiti per oltre 2,3 milioni di euro nell’arco di 15 anni.

Il Comune di Roccagorga, il 25 agosto 2021, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale specificando che era impossibile ripianare il disavanzo di

amministrazione dell’esercizio 2020, pari a 2.746.973,91 euro, con le modalità e le

misure ordinarie.

Il piano di riequilibrio, approvato con delibera del consiglio comunale del 19

novembre scorso, è stato trasmesso alla Commissione per la finanza e gli organici degli

enti locali del Ministero dell’Interno, che lo hanno ritenuto in linea con la normativa vigente e con quanto in precedenza dalla Corte dei conti.

Ora il via libera della magistratura contabile.

La Corte dei Conti ha quindi chiesto al Comune di proseguire con le azioni in corso per migliorare gli incassi effettivi delle entrate, monitorando l’efficienza del servizio e i risultati ottenuti e adottando tempestivamente eventuali misure correttive.

Chiesto poi un “oculato contenimento della spesa, corrente e di personale, avendo cura di dare copertura alla stessa solo con entrate effettivamente disponibili”, e di prestare massima attenzione alla gestione della difficile partita legata all’azienda Vola.