Studio Casaleggio Associati 2022 sui migliori negozi online di arredo casa e giardino

Qual è il rapporto degli italiani con la loro casa? A seguito della crisi sanitaria questo rapporto è diventato sempre più stretto: le persone hanno riscoperto il piacere di stare in casa, luogo che ha assunto anche il ruolo di ufficio, palestra, ristorante, bar, cinema e molto altro.

Così, nell’impossibilità di uscire, in tantissimi hanno riscoperto il piacere di fare acquisti online anche e soprattutto per la casa, al fine di modificarne l’arredamento, rendendolo perfetto per diverse attività quotidiane o per rinnovare l’ambiente domestico. Ecco quindi che gli e-commerce dedicati all’arredamento sono stati virtualmente presi d’assalto, per arredare la casa come se fosse nuova!





Vediamo quali sono i migliori e-commerce del settore arredo casa secondo lo studio condotto da Casaleggio Associati:

Deghi

Deghi.it, è un ecommerce specializzato nell’ arredo bagno, giardino e interno con sede a Lecce, che vanta un fatturato di 50 milioni, raggiunto in pochi anni di attività. Nata nel 2012, Deghi oggi è una media impresa. Con un’offerta di oltre 22.000 prodotti, un magazzino di 33.000 mq e una costante attenzione a tutti i processi interni, offre un’esperienza cliente che va oltre il semplice acquisto.

Kasanova

Realtà che vanta una pluriennale esperienza nel mondo del living e dell’arredamento, Kasanova spicca anche per quanto riguarda l’arredo esterno e giardino, con design pensati per tutti coloro che vogliano dare quel tocco sempre giovane e fresco alla propria abitazione. Da Kasanova trovi tutto il necessario per la casa, soprattutto per quel che riguarda la cucina, l’arredo tessile, l’arredamento, la pulizia e l’organizzazione.

Maisons Du Monde

Maisons du Monde ha un carattere estremamente itinerante e con il suo catalogo ti invita a esplorare, viaggiare, scoprire stili provenienti da tutto il mondo per mixarli e creare uno stile unico. Palissandro delle Indie, laccato della Cina, mobili ispirati al rustico inglese… Inoltre, un team di designer viaggia attraverso ciascuno degli angoli del pianeta in modo da non perdere i dettagli delle ultime tendenze e includerli nel loro catalogo online.

Westwing

Per poter accedere alle loro famose offerte è necessario registrarsi, ma raramente una registrazione sarà più utile. Marchi inglesi, francesi, tedeschi o brasiliani non ancora disponibili in Italia, a portata di mano con un clic del mouse. Con i suoi oltre 30 milioni di membri in tutto il mondo, Westwing è una delle finestre perfette per sapere cosa sta succedendo nell’universo deco oltre i nostri confini (e al loro interno).

La Redoute

La Redoute è il perfetto simbolo dello stile francese. Materiali naturali come fibre e legno, note di colore, un tocco industriale… sono tendenze chiave in ogni nuova collezione di mobili e accessori di La Redoute. Sfoglia il loro sito web e innamorati di alcuni dei loro pezzi progettati per rendere la tua casa super accogliente.

Zara Home

Tra gli store online di arredo casa e giardino più conosciuti al mondo c’è Zara Home, estensione del famoso brand di abbigliamento. Anche se è facile imbattersi in un loro negozio fisico camminando per strada, sul web è possibile conoscere le tanto attese collezioni in anteprima. La chiave del suo successo? Un buon design a prezzi democratici. Se dovessimo scegliere una cosa soltanto del loro catalogo, punteremo sui loro tessuti. Da non perdere.

Ikea

Sebbene i fortunati che vivono in città possano toccare con mano il loro catalogo, Ikea non scontenta nessuno. Perché? Perché se non vuoi passare un’intera giornata a visitare il gigante svedese, puoi sempre passare un intero pomeriggio a sfogliare le sue collezioni e fare shopping con un clic del mouse. È molto difficile non riempire il carrello: il design nordico genera bisogni vitali che prima non avevamo.

Leroy Merlin

Il gigante francese non poteva mancare in questa lista. Non si tratta di un semplice negozio di arredamento, in quanto puoi anche trovare migliaia di prodotti per fai-da-te, il giardinaggio e prodotti per l’edilizia non professionale. Leroy Merlin ha registrato un vero e proprio boom durante il lockdown, con ben 15 milioni di visite al mese. Qui non è insolito trovare determinati prodotti con spedizione gratuita, sconti disponibili solo online e un grande vantaggio: poter ritirare l’ordine online gratuitamente in uno dei suoi 132 negozi fisici presenti sul territorio.

Sklum

Sklum è uno spazio progettato da e per gli amanti del design e della decorazione. Troverai su SKLUM una vasta gamma di mobili moderni e accessori decorativi esclusivi, anche ispirati ai design più iconici della storia, per dare un nuovo look a qualsiasi angolo della casa. Le soluzioni proposte si adattano agli stili più disparati, combinando a piacimento mobili e accessori di decorazione in stile nordico, vintage, rustico, industriale o boho.

Jysk

Tornando nel territorio Nord Europeo, Jysk è una scoperta recente in Italia ma non troppo giovane: il primo negozio infatti è stato aperto in Danimarca nel 1979 da Lars Larsen e in Italia conta oggi ben 48 punti vendita fisici, oltre allo shop online. Cercate qualcosa per illuminare la vostra casa? La troverete sicuramente. Avete bisogno di armadi, cassettiere, comodini, soluzioni per arredare una piccola area ad ufficio? Anche qui non resterete delusi!