Scia di furti in centro a Fondi, Confcommercio: “Impreditori esasperati”

“Situazione allarmante” commentano dall’associazione di categoria di Confcommercio a Fondi che spiegano le difficoltà del periodo per gli imprenditori del territorio già segnati dal caro-energia e dalla crisi economica post pandemia.

“Una lunga scia di furti sta interessando già dai primi di settembre le attività di Fondi, la situazione è divenuta ormai insostenibile – Confcommercio Fondi lancia l’allarme sul grave fenomeno che sta interessando il centro della città – Sono numerose le segnalazioni che ci sono giunte circa la serie di furti e danneggiamenti a danno del comparto commerciale. Parliamo di un settore già duramente colpito dalla contrazione dei consumi, per effetto della pandemia da Covid 19, su cui ora grava anche il caro energia. Non possiamo tollerare che a questa situazione di grave instabilità si aggiungano ulteriori problemi”.







“Gli imprenditori – continuano dalla Confcommercio Fondi – sono esasperati. Sono stanchi di dover subire impotenti i sempre più frequenti furti a danno delle loro attività. La sicurezza in questo momento è una delle istanze più sentite, è la priorità per tutta la collettività. Siamo certi che le forze dell’ordine si stiano adoperando come sempre con impegno per presidiare il territorio ma vogliamo che arrivi alla nostra base associativa un segnale di forte attenzione per la categoria. L’escalation di atti criminosi va arginata. Le nostre attività ed i nostri imprenditori vanno tutelati, oggi più che mai”.