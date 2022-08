Elezioni Politiche, il Pd a caccia di candidati sul territorio

Si vota a fine settembre e nella strana competizione politica in piena estate, con un nuovo sistema elettorale e il taglio del numero dei parlamentari, i partiti sono a caccia di voti, ma anche di nomi e volti da candidare.

Secondo i sondaggi e le simulazioni elettorali i collegi uninominali del territorio pontino sono ad appannaggio della coalizione di centrodestra. Ma tutti sanno bene che la politica non è una scienza certa ed essere candidati in un collegio uninominale dà comunque una chance diretta per staccare il biglietto per entrare alla Camera o al Senato.





Secondo i ben informati da Roma non stanno a guardare e non è escluso che arrivino candidature catapultate, ma, essendo quello pontino un territorio elettoralmente “scomodo”, si è a caccia del giusto candidato del territorio. I nomi più chiacchierati, soprattutto per il collegio uninominale della Camera sono tutti del sud della Provincia e spiccano l’ex assessore regionale alle Politiche Sociali Rita Visini, il presidente del Pd in provincia di Latina e consigliere comunale di Minturno Matteo Marcaccio e il consigliere comunale di Fondi Salvatore Venditti.

È possibile che uno di loro sarà il candidato del collegio uninominale, ma non è escluso che gli altri possano finire nei listini bloccati del proporzionale. Ma anche qui, il posto più ambito è il primo, perché nelle altre posizioni una possibile elezione appare abbastanza difficile.