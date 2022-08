Incidente sulla superstrada, centauro elitrasportato a Roma

Un centauro ferito dopo essere stato sbalzato violentemente dal maxi-scooter su cui viaggiava. Si tratta di un uomo di Roccagorga, rimasto coinvolto in un incidente avvenuto intorno alle 19 di lunedì nel territorio di Terracina, all’altezza del chilometro 2 della superstrada per Prossedi, rendendo necessario l’intervento dell’eliambulanza, che l’ha trasportato alla volta di Roma.

Decisivo si è rivelato l’intervento di due sanitari fuori servizio. Uno di stanza al pronto soccorso di Latina, l’altro presso la postazione dell’Ares di San Giovanni, a Roma: ex colleghi per anni, si sono casualmente trovati a passare nello stesso posto nei medesimi momenti, quelli immediatamente successivi al sinistro.





FOTOGALLERY

1 di 8

Ed eccoli dunque diventare protagonisti dei primi soccorsi, oltre che dell’allarme alla centrale operativa, che a stretto giro ha portato all’arrivo di un’ambulanza Ares e di un’auto medica. Mentre il sanitario in servizio nella Capitale si rapportava con l’eliambulanza Pegaso fornendo le coordinate per permetterle l’atterraggio sulla superstrada, il cui traffico è stato interdetto proprio dallo stesso operatore, in collaborazione con l’equipaggio dell’auto medica: costatata la temporanea assenza delle forze dell’ordine, si è ritenuto opportuno abbattere il più possibile i tempi di intervento.

https://www.youtube.com/shorts/Z8vI30hORoo

Dopo essere stato per quanto possibile stabilizzato, il centauro ferito è stato elitrasportato in direzione dell’ospedale San Camillo. Per lui, oltre a diverse lesioni agli arti, un importante trauma commotivo.