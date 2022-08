Scegliete la vostra vacanza in Trentino!

Come facilmente intuibile dal termometro, che finalmente sembra essersi “placato” per un momento dalle temperature torride, è finalmente arrivata l’estate per la gioia di studenti, lavoratori e famiglie con bambini al seguito.





Adesso si può finalmente lasciare il lavoro da parte per qualche giorno e partire per ricaricarsi le batterie e rilassarsi un po’ verso le mete che più si prestano al relax in ogni sua forma. Chi non disdegna di ampliare i suoi orizzonti culturali si starà già dirigendo verso le città d’arte oramai quasi vuote, chi è più tradizionale verso le spiagge bagnate dal limpido mare e chi, invece, vuole respirare la natura a pieni polmoni sta già preparando la macchina per dirigersi verso i monti.

Vediamo dunque una delle tante opzioni per quest’ultima categoria di vacanzieri andando poi ancor più nello specifico con una categoria ben definita, ovvero quella delle famiglie con bambini piccoli al seguito. Del resto, anche i più piccini hanno diritto ad un po’ di meritate vacanze prima di tornare tra i banchi di scuola, non siete d’accordo anche voi?

Comunque sia, visto che soprattutto il Nord Italia è famoso per i suoi alti monti, pieni di boschi verdeggianti, pascoli immensi, natura sconfinata e ruscelli che scendono a valle, la scelta su dove dirigersi in generale è quasi “scontata”. Ciò che invece non è scontato è la destinazione precisa.

Il triveneto è tra le zone più indicate per chi desidera una vacanza rilassante circondato dalla natura e dall’altezza delle montagne che, quasi come guardiani immortali, sembrano vegliare su tutti i vacanzieri e gli abitanti del posto.

Una tra le maggiori regioni turistiche dal punto di vista montano è senza alcuna ombra di dubbio il Trentino – Alto Adige, ma dove andare più nello specifico? Se rientrate nella “categoria” di genitori con figli piccoli, allora, non perdetevi le fantastiche offerte degli hotel a Pinzolo e Madonna di Campiglio. Anzi, per meglio dire, dei Family Hotel!

Esatto perché si tratta di alberghi dove, sia i clienti più grandi che quelli più piccoli, possono trovare tutto quello che cercano in una vacanza. E poi, volete mettere con lo spettacolo che offrono le viste di due rinomate località come Pinzolo e Madonna di Campiglio? Degli sguardi che sanno colmare di poesia i cuori in un solo istante.

Grazie al club My Family Hotel, dunque, tutta la famiglia troverà la sua dose di relax su misura. I più grandi potranno dunque cenare a lume di candela con i piatti tipici del posto, rigenerarsi nella SPA e nei servizi collegati, esplorare i dintorni a piedi o in mountain bike con guide esperte e così via.

I più piccoli, invece, potranno svagarsi con le attività di animazione ed il mini club, avere un’alimentazione equilibrata grazie al menù studiato per loro e divertirsi con gli altri “cuccioli” nell’area giochi pensata per loro.

In questa maniera possiamo dire che, sia i genitori che i figli, potranno divertirsi e rilassarsi facendo ciò che è più incline alle loro preferenze. Che cosa chiedere di meglio dunque? Probabilmente una partenza immediata verso il Trentino – Alto Adige!