Come organizzare una vacanza in Salento al mare?

Il Salento è una regione che offre innumerevoli occasioni di intrattenimento e divertimento, ma è rinomata soprattutto per le sue spiagge paradisiache. Il clima estremamente soleggiato e ventilato permette di fare il bagno in mare anche in bassa stagione.

Il grande vantaggio del Salento è che offre ben due litorali dove poter organizzare una vacanza al mare: lo Ionio a ovest e l’Adriatico a est. Un aspetto che rende la scelta ancora più difficile! Per questo ci faremo consigliare da Antonio Mele, titolare dell’agenzia Cala del Salento (www.caladelsalento.it), che offre ville e appartamenti di ogni tipologia per chi desidera soggiornare a pochi metri dal mare.





Da Marina di Pescoluse a Porto Cesareo: le località più belle dove organizzare una vacanza in Salento

Antonio, sapresti consigliare alcune località indimenticabili dove trascorrere l’intera vacanza con i piedi a mollo in acqua? Sappiamo che il Salento è pieno di cittadine costiere indimenticabili, ma la scelta è davvero ardua!

Hai ragione, è difficile scegliere una destinazione tra costiera ionica e adriatica! Mi sento di consigliare innanzitutto Porto Cesareo: da Torre Sant’Isidoro, a sud, a Punta Prosciutto, a nord, è presenta un litorale superbo, costellato di torri fortificate, a volte solitarie ma solitamente invase da villaggi turistici, campeggi e alberghi.

Un’alternativa può essere rappresentata da Marina di Pescoluse, ribattezzata le “Maldive d’Italia”: Questa spiaggia, che si trova presso la Marina di Pescoluse, ha i tratti tipici di un paradiso tropicale. Mare cristallino, sabbia fine, paesaggio affascinante e relax totale, tutto questo nel cuore del Salento.

Infine come non citare Santa Maria di Leuca! Questo piccolo paese marinaro, in alta stagione, rimane vivace fino a tarda notte, lungo tutto il lungomare, dove molti bar e ristoranti dispiegano le loro terrazze. Tra le escursioni da non perdere, l’impressionante visita delle grotte marine, per le quali troverai, in estate, molte piccole compagnie di noleggio barche sulla spiaggia. Come non innamorarsi del suo lungomare fiancheggiato da ville in stile Art Nouveau!

Gallipoli: equilibrio perfetto tra relax e divertimento

Quale destinazione consiglieresti invece a una coppia giovane o a un gruppo di amici che vogliono anche divertirsi di ritorno dal mare?

Beh, consiglierei indubbiamente Gallipoli: questo splendido borgo ancorato alla fine di un lungo promontorio con lo Ionio, è famoso per l’atmosfera vivace e movimentata dei vicoli del suo centro storico. Questa particolare atmosfera giustifica il dinamismo estivo di Gallipoli, con tantissimi hotel, bar, ristoranti e discoteche all’aperto. Le spiagge circostanti sono tra le migliori spiagge della regione, Gallipoli è, per tutti questi motivi, un’ottima base di partenza per visitare il Salento.

Salento e ospitalità: come scegliere dove soggiornare?

Come fare la scelta giusta quando si tratta di scegliere il posto dove soggiornare? Cosa dobbiamo considerare nella scelta della struttura?

Dal momento che il Salento è una regione a grande vocazione turistica, gli hotel non mancano sicuramente così come i residence ed i campeggi: cercando bene troverete sicuramente l’alloggio che fa per voi perché ci sono soluzioni adatte a tutte le tasche e a tutti i gusti!

Tuttavia, muovendosi con un po’ di anticipo, potrete affittare anche delle splendide villette: se ne trovano davvero moltissime, ma le migliori vengono prenotate davvero prestissimo! Le ville sul mare offrono senz’altro delle comodità che gli alberghi e i villaggi non possono

offrire: in primis la privacy e la flessibilità nel gestire la vacanza in completa autonomia.

Può essere estremamente comodo per i gruppi di amici che vogliono dividersi le spese, riuscendo quindi a prendere una villetta al prezzo di un albergo. Inoltre, spesso la villa mette a disposizione dei comfort che un albergo non può garantire, come cucina, lavatrice e molto altro. Il mio consiglio è quindi di optare per una villa sul mare in Salento, da prenotare sfruttando le tante offerte a disposizione tra giugno e luglio.