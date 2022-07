La Regione investe di più sul Mof fino al 2027

Già dai prossimi anni, più fondi e dunque maggiori investimenti al Mof.

A renderlo noto il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Forte: “In occasione del dibattito sull’assestamento della previsioni di bilancio regionale 2022-2024 ho presentato un sub emendamento per incrementare lo stanziamento di 1,2 milioni di a favore del Mercato Ortofrutticolo di Fondi sino al prossimo 2027”.





“In questi anni – ha proseguito l’esponente Dem alla Pisana – è stato fatto molto per la struttura: sappiamo che nel 2013 il Mof era sull’orlo del fallimento e la Regione si è impegnata per il suo salvataggio. E non possiamo dimenticare quanto fatto durante il primo lockdown per consentire al mercato di poter svolgere la sua funzione economica e sociale”.