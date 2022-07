HC Fondi e serie A Gold, prima giornata in casa con Bressanone

Diramato nei giorni scorsi il calendario della massima serie di pallamano che quest’anno vedrà nuovamente la formazione rossoblù dell’HC Fondi giocare nel campionato serie A Gold.

La prima di campionato si disputerà al palazzetto dello sport di Fondi, dove il 3 settembre sarà ospite il Bressanone. La settimana successiva, sabato 10 settembre, sarà la volta della trasferta in terra sarda del Sassari. Il 17, invece, ancora match tra le mura amiche contro il Merano. La settimana successiva, si va in Puglia a sfidare il Fasano. Il 1 ottobre match contro il Rubriera, anche questo fuori casa. Poi si torna al palasport di via Mola di Santa Maria per ospitare il Romagna. Di nuovo in Puglia contro il Conversano il 29 ottobre, mentre il 5 novembre arriva a Fondi il Campus Italia. Sempre nel mese di novembre: prima la trasferta a Carpi, poi l’Albatro tra le mura casalinghe, la sfida a Pressano e il match in casa contro il Cassano Magnago. Il girone di andata si chiude il 3 dicembre con la trasferta di Bolzano.





Girone di ritorno, a specchio a partire dal 10 dicembre per concludersi l’8 aprile 2023