Pallamano, Finali d’Area 7 a Fondi per le giovanili

Grande attesa a Fondi per domenica quando in città, presso la tensostruttura di via Mola di Santa Maria le Finali d’Area 7 con gli ultimi match dei Campionati Under 13 maschile, Under 13 mista e Under 15 maschile.

Partite di peso delle giovanili dell’handball, perché decreteranno l’ultimo atto dei campionati le vincitrici che parteciperanno alle Finali Nazionali di Misano, in programma dal 2 al 7 luglio prossimi.





Programma ricco che riguarda tutta la giornata: si parte alle 10 con le Final4 dell’under15, dove la formazione di casa affronterà nel primo match la formazione dell’Handball Club Sannio, per poi proseguire con gli scontri diretti fino alla finale.

Alle 14 la finale under 13 mista. Mentre a partire dalle 15 le Final4 dell’under13 che vedranno impegnati sia gli atleti di casa che scenderanno in campo contro il Lanzara, sia il Gaeta che affronterà il Sannio.