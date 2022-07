Azione approda anche a San Felice Circeo: Serrecchia commissario

Il direttivo provinciale di Azione ha deliberato la nomina di Fabio Serrecchia come commissario locale a San Felice Circeo.

“Un altro importante tassello per il radicamento nel territorio e per la strutturazione del partito in provincia di Latina”, dicono dal coordinamento provinciale. “San Felice Circeo ha da poco trascorso il passaggio elettorale e la nascita di Azione, grazie al lavoro costante e concreto del neocommissario Fabio Serrecchia, sarà importante per un apporto nel dibattito politico locale in termini di proposte per la città e controllo dell’azione amministrativa”.





“Onorato della fiducia concessa mi impegnerò con passione a sostenere Azione in questo oscuro periodo per il paese, rivolgendomi innanzitutto a tutte quelle persone disponibili ad anteporre gli interessi della collettività in confronto a quelli personali”, conclude il referente locale Fabio Serrecchia.