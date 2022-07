‘Day Surgery’ al San Giovanni di Dio, il commento del Partito Democratico

“Da ieri, giovedì 21 luglio, è finalmente partito il Day Surgery all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi: un servizio importante che permetterà di svolgere gli interventi chirurgici, con dimissioni in giornata, nelle sale operatorie del nostro nosocomio, con conseguente diminuzione dei tempi delle liste d’attesa”.

E’ quanto affermano in una nota i vertici del Partito Democratico, sezione di Fondi.





“La notizia, resa nota a seguito di un incontro tra i vertici dell’Asl con il primo cittadino fondano, non può che farci piacere, poiché rappresenta un importante passo della sanità pubblica verso il cittadino. A tal proposito, proficuo è stato l’incontro avvenuto nel mese di dicembre con l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato. In quella occasione il nostro consigliere comunale, Salvatore Venditti, insieme al consigliere regionale, Salvatore La Penna, esposero le problematiche del nosocomio fondano e di alcune parti ritenute insoddisfacenti dell’atto aziendale che si sarebbe votato a breve. Da parte dell’assessore era apparsa la chiara volontà di rispondere positivamente alle richieste esposte dai nostri due esponenti: la prima risposta è, di fatti, arrivata con l’attivazione del Day Surgery presso l’Ospedale di Fondi.

È notizia di ieri anche di alcuni interventi strutturali al Pronto Soccorso: verranno sistemate cinque stanze e cambierà anche la logistica di quegli spazi. Alcuni verranno dedicati ai codici verdi (urgenze minori) e ai codici rosa (per le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate).

L’altra novità, passata un po’ in sordina, è la notizia della nuova impostazione del modello sanitario in provincia, con la nascita di due nuove strutture di medicina territoriale a Fondi: la Casa di comunità e l’Ospedale di Comunità, elementi che ci portano ad essere un po’ più ottimisti sul futuro della sanità nel nostro territorio.

Siamo certi che, nonostante le difficoltà presenti ancora nel nostro nosocomio, l’approccio pragmatico e collaborativo tra gli attori istituzionali in gioco sia quello da perseguire per ottenere le migliorie di cui necessita l’ospedale e l’offerta sanitaria in generale.

“È importante dare risposte concrete ai cittadini – commenta il Segretario Andrea Rega -. Per troppo tempo il futuro della sanità locale è stato (ed è) incerto: è ora che la Regione dia continuità a questo genere di iniziativa per rimodellare e rendere più efficace il servizio sanitario”.

“Siamo certi che l’impegno della Regione Lazio e dell’assessore D’Amato – conclude il consigliere comunale Salvatore Venditti -, nonostante il periodo di crisi politica nazionale che inevitabilmente si ripercuoterà sul locale, continuerà come promesso. Continueremo a sollecitare, anche di concerto con le altre forze politiche, affinché ciò che l’Asl di Latina e i vertici regionali avevano recepito con la delibera votata all’unanimità in Consiglio Comunale si porti a termine”.