Procede in grande stile la stagione de Le Dune Padel Village

Il noto villaggio turistico Le Dune, a Fondi, ha da poco inaugurato sei nuovi campi da Padel, che grazie alla vicinanza al mare, alle piscine e al verde che li circonda, rendono unica la location.

Sabato 30 luglio 2022 scenderà in campo l’icona del padel mondiale, Miguel Lamperti per raccontare cosa succede veramente in un campo da padel a livello professionale.





43 anni, argentino, forse il giocatore più emblematico di questo sport. Il più amato sicuramente per il carisma ed il rapporto che ha con il pubblico. Attualmente numero 19 del WPT (World Padel Tour).

Dai campi di tutto il mondo e direttamente dalla nazionale argentina di padel “El talentoso“ così soprannominato dai suoi colleghi e sostenitori, Miguel scenderà in campo con i nostri atleti per giocate spettacolari e colpi tecnici di altissimo livello al fine di insegnare nuove tattiche di gioco.

Durante tutta la giornata di Sabato 30, sui 6 campi de Le Dune Padel Village, sotto la guida attenta del campione di Bahia Blanca, si cimenteranno tutti i livelli di padel in una serie di clinic con i nostri istruttori ASC, coordinati dal presidente ASC Sport – Comitato Provinciale di Latina, Gianluca Marchionne E dal Responsabile Tecnico Emanuele Benazzato.

Il Torneo di qualificazione avrà inizio alle ore 10.00 di sabato 30 Luglio. Per info e iscrizioni chiamare il numero 338 95 13 016.