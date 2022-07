Premiata al CONI l’atleta di Aprilia Elisa Loreti

La quattordicenne atleta apriliana della Palestra Selciatella, Elisa Loreti, è stata premiata ieri, lunedì 18 luglio, dal Presidente dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport del CONI Francesca Bardelli, come atleta dell’anno 2022 Sezione Michele Liguori, durante la cerimonia che si è tenuta a Roma, nel Salone d’onore del CONI nell’ambito della manifestazione “I Valorosi dello Sport”.

“Elisa è entrata nella Palestra Selciatella a 5 anni, frequentando sempre assiduamente con l’obiettivo di migliorare di volta in volta le sue qualità sportive, sino ad arrivare alla cintura nera.





E sul ring ha combattuto vincendo anche quegli incontri nei quali ha affrontato avversarie più grandi di età e persino negli allenamenti contro avversari di sesso maschile. Elisa è la dimostrazione che la kickboxing è uno sport per tutti e che insegna, oltre che a difendersi, ad avere soprattutto più sicurezza in se stessi.” ha dichiarato il suo Istruttore, Simone Marchetti che l’ha accompagnata sul palco per ricevere il Premio.

“Dedico questo premio alla mia famiglia, alla Palestra Selciatella e alla città di Aprilia” ha detto una emozionata Elisa Loreti ricevendo l’ambito premio davanti a tanti campioni titolati dello sport italiano.