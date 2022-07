“La presa della battigia”: l’appuntamento di Legambiente vicino la Pro Infantia

Legambiente Terracina in qualità di associato del coordinamento nazionale Mare Libero ha organizzato uno degli eventi nazionali, insieme a quelli di Genova, Rimini, Marina di Massa, Viareggio, Tirrenia, Roma, Pozzuoli, Procida, Castellaneta Marina, Marina di Camerota, in occasione de ‘La presa della battigia‘. Si terrà all’ombra del Tempio di Giove giovedì 14 luglio, alle ore 11.30 presso la spiaggia libera antistante la Ex Pro Infantia, in viale Circe angolo via Basilicata (per informazioni è possibile contattare il numero 3491412199).

“Vogliamo ricordare a tutti i cittadini e i turisti, nel massimo rispetto dei gestori dei lidi in concessione, che il demanio marittimo è diritto di tutti e non privilegio di pochi e pertanto sarà distribuito un vademecum per i fruitori della battigia che illustrerà gli aspetti normativi e regolamentari che tutelano l’uso del demanio pubblico”, sottolineano dal circolo terracinese di Legambiente.

“Vogliamo impegnarci affinché ci sia il 60% di spiagge libere in ciascun Comune, le concessioni siano disciplinate in modo da tutelare anche i fruitori e non solo i gestori, ci sia dovunque tutela dei diritti dei bagnanti e tutela della costa e affinché le associazioni ambientaliste, come Legambiente, possano prendere parte ai processi partecipativi politico-amministrativi a tutti i livelli, con particolare riferimento, per Terracina, al redigendo Piano di utilizzazione degli arenili (Pua) comunale. Inoltre vogliamo maggiore vigilanza e controlli diffusi e costanti da parte delle forze dell’ordine sul rispetto della normativa e delle ordinanze e ringraziamo fin da ora la Capitaneria di Porto di Terracina – Guardia costiera e il comandante Lorenzo Tempesti per il consueto sostegno a tutte le iniziative di sensibilizzazione in ambito demaniale”.