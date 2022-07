Covid, al via la quarta dose per over 60 e fragili over 12

Il Ministero della Salute in relazione alla ripresa della curva epidemica del virus Sars-Cov-2 ha esteso la platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo, o second booster, della campagna vaccinale.

La ‘quarta dose’ è ora consigliata a tutte le persone di età uguale o superiore ai 60 anni e per i soggetti fragili di età pari o superiore ai 12 anni. Per queste categorie di cittadini sarà possibile prenotare il vaccino sul sito preventiva, che potrà essere eseguita sul sito: https://www.salutelazio.it dalle ore 24 di mercoledì.





Per coloro che, invece, devono ancora sottoporsi alle prime tre dosi l’accesso presso gli hub vaccinali della Provincia è libero e senza necessità di prenotazione. Gli orari di apertura degli hub vaccinali variano come di seguito, a partire da venerdì 15 luglio:

• Latina: Hub Vaccinale Ex Rossi Sud, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

• Formia: Hub Vaccinale centro commerciale Itaca, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

• Terracina: Hub vaccinale pspedale Fiorini, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

• Fondi: ospedale San Giovanni di Dio , dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

• Priverno: Casa della Salute, dal lunedì al sabato dalle 14 alle 20

• Aprilia: Clinica Città di Aprilia, lunedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 14.

In data 23 luglio e il 6 agosto sarà, inoltre, possibile, senza alcuna prenotazione, vaccinare i bambini presso l’Hub pediatrico dell’ospedale di Latina dalle 8 alle 14 e presso l’Hub dell’ospedale di Formia dalle 14 alle 20.

“Si ribadisce – sottolinea l’Asl di Latina – la priorità assoluta di sottoporsi al vaccino Sars-Cov-2 per tutti i soggetti che non hanno ancora ricevuto né il ciclo di vaccinazione primaria, né la prima dose di richiamo e si invita la popolazione più fragile a sottoporsi alla seconda dose di richiamo (second booster) così da fermare l’ondata di contagi e evitare le gravi complicanze legate all’infezione”.