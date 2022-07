Manca la relazione dei Revisori, la lettera al Prefetto sul Rendiconto 2021

Finisce sotto la lente d’ingrandimento il Rendiconto 2021 approvato da poco a San Felice Circeo. Infatti i consiglieri di opposizione Egidio Calisi e Rita Petrucci nonchè l’ex consigliere comunale Eugenio Saputo hanno scritto al Prefetto di Latina Maurizio Falco.

Diverse le “anomalie” per cui si chiede una verifica ma in primo luogo quello che i firmatari della lettera sottolineano è l’assenza della Relazione dei Revisori dei Conti. Sulla scorta di questa “lacuna”, i consiglieri si chiedono ” quale sia la reale situazione contabile dell’Ente, sia relativamente ai Conti del 2021 per i quali non abbiamo il sostegno del Revisore del Conto ma anche per i riflessi che un Rendiconto chiaramente inficiato relativamente alla sua validità giuridica possa avere per gli equilibri finanziari del Comune. La preoccupazione – concludono – è condivisa oltre che dai consiglieri comunali uscenti anche dall’attuale Gruppo di minoranza che Le chiedono di intervenire quale Autorità Governativa competente sul territorio al fine di ripristinare la Legalità e il rispetto delle Regole Democratiche”.