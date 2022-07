Erosione costiera e sviluppo turistico: tavola rotonda questo giovedì a Fondi

Cosa causa l’erosione delle coste? Come reagire e arginare il fenomeno dell’erosione? E come disegnare lo sviluppo turistico della costa pontina in nome dell’erosione? Questi alcuni dei temi che verranno affrontati all’interno della tavola rotonda dal titolo ‘La tutela della costa pontina e il suo sviluppo’, organizzata dall’agenzia di comunicazione Omicron, col patrocinio del Comune di Fondi e della Provincia di Latina.

La tavola rotonda si svolgerà sul litorale di Fondi presso il Settebello Village giovedì 14 luglio ore 17.30 ed è rivolta a tutti gli operatori del settore turistico: i temi che verranno affrontati vertono sullo stato del litorale, la conservazione della duna, l’erosione della costa, la valorizzazione del lido in ogni sua forma.

Per erosione costiera si intende il risultato di un processo, o di una serie di processi naturali o indotti, che modificano la morfologia dei litorali determinando una perdita di superficie del territorio emerso e sommerso, e quindi anche di volume di sedimento, in un dato intervallo di tempo rispetto al livello medio del mare. Da una parte, quindi, l’aspetto naturalistico, dall’altra quello relativo al marketing territoriale, fortemente dipendente dallo stato del litorale. Alla tavola rotonda prenderanno parte coi saluti Michelangelo Sepede, direttore Settebello Village, Beniamino Maschietto, sindaco Comune dì Fondi, e Gerardo Stefanelli, presidente Provincia di Latina; per gli interventi ci saranno i seguenti relatori che affronteranno ognuno un tema differente: Salvatore De Meo, eurodeputato, membro della Commissione agricoltura e sviluppo rurale: ‘Erosione costiera: programmi e obiettivi dell’Unione europea’; Salvatore La Penna, deputato Regione Lazio, membro della Commissione tutela del territorio ed erosione costiera: ‘Stato di erosione e interventi per la tutela della costa’; Sergio Cappucci, ricercatore ENEA: ‘Rischio costiero: esempi di impatti, mitigazione e adattamento’, Massimo Amodio, geologo: ’I problemi della costa pontina in una visione di Gestione Integrata’, Marco Sperapani, segretario generale FAITA Federcamping: ‘Il turismo outdoor, risorsa e opportunità turistica ricettiva naturale’,Tommaso AgnonI, architetto: ‘Il ruolo delle strutture turistiche all’aria aperta nella tutela e valorizzazione della costa’, Emiliano Cerro, assessore all’industria, artigianato, commercio e agricoltura Comune di Cisterna di Latina: ‘La rete tra Comuni per valorizzare il territorio: dalla costa all’entroterra attraverso il cicloturismo’, Angelo Tripodi, deputato Regione Lazio, membro della Commissione tutela del territorio ed erosione costiera: ‘La difesa della costa pontina per un suo sviluppo turistico ambientale’,Vincenzo Carnevale, vicesindaco e assessore al turismo Comune di Fondi, ‘Attrazione e marketing territoriale tramite il DMO’, Claudio Spagnardi, assessore al patrimonio e urbanistica Comune di Fondi: ‘Dalla programmazione alla gestione, esempi di azioni sinergiche’, Gian Luca Campagna, giornalista e scrittore: ‘La narrativa applicata ai territori. L’esempio di Raccontidamare’. Modera Gian Luca Campagna.

L’ingresso è libero.