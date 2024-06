Gaeta nella top 40 delle località turistiche scelte dagli italiani

Come riferito dalla piattaforma Jetcost.it, specializzata nel mondo del turismo, Gaeta è tra le 40 destinazioni preferite dai turisti nazionali per trascorrere le vacanze di luglio (precisamente al 21° posto tra le località top della penisola in tema di vacanze).

“Un livello di gradimento che ci gratifica molto e allo stesso tempo ci stimola e incoraggia fortemente”, commenta il sindaco Cristian Leccese. “Il risultato reso noto da Jetcost.it è sicuramente motivo di vanto per il nostro territorio, merito di un grande lavoro di squadra ma anche di un grande impegno sulla qualità per l’accoglienza privata ricettiva e ristorativa che la comunità sa offrire, senza dimenticare la qualità degli eventi”.





Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito web, in modo da ottenere dati molto affidabili in quanto si tratta di vere e proprie ricerche e non di sondaggi. I dati analizzano i risultati delle ricerche di alloggi tra l’1 e il 31 2024 luglio.