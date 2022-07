Visite culturali estive dell’Archeoclub di Terracina

La Sede di Terracina dell’Archeoclub d’Italia, in collaborazione con il Comune di Terracina, anche per l’estate 2022 promuove e organizza, come avviene ormai dal 1995, l’iniziativa denominata “Conoscere i Beni Culturali”.

Il programma delle visite culturali previste si svolge dall’inizio di luglio all’inizio di settembre ed è finalizzato alla migliore conoscenza del patrimonio archeologico e storico-artistico cittadino attraverso la partecipazione ad appositi itinerari e percorsi monumentali.





Anche quest’anno il programma è stato ampliato con due interessanti iniziative: “Terracina di Notte”, per la quale è stata prevista una serie di visite culturali notturne con nuovi e diversi percorsi monumentali, e “I Venerdì del teatro romano”, per la conoscenza delle strutture del monumento romano portate in luce dagli scavi della Soprintendenza.

La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata solamente telefonando al n. 3383485765 (in caso di eventuale mancata risposta, la nostra responsabile provvederà a ricontattare al più presto l’interessato).

Per le visite è previsto un contributo di 3 euro a persona (esclusi i bambini fino a 10 anni) come forma di autofinanziamento per l’Associazione. I gruppi di visita potranno essere composti al massimo da 25 persone. Le modalità di svolgimento esecutive delle visite saranno conformi alle vigenti disposizioni di contenimento della diffusione del Covid.

Per informazioni: tel. 0773.701443 e-mail: win1196@libero.it