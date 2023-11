“Conoscere Terracina”, educazione al patrimonio con le visite guidate per la scuola

I ragazzi delle scuole di Terracina alla scoperta del patrimonio culturale e naturale della città. Anche per l’anno scolastico da poco iniziato, 2023/2024, l’assessorato alla Cultura del Comune di Terracina in collaborazione con la sede storica di Terracina dell’Archeoclub d’Italia ha predisposto una proposta didattica integrativa rivolta alla scuola primaria e media.

Si tratta di visite guidate per conoscere, attraverso l’esperienza diretta, le più significative testimonianze del patrimonio storico e culturale della città. I percorsi hanno lo scopo di ampliare le conoscenze e le competenze degli alunni attraverso l’esame diretto dei monumenti, l’illustrazione di aspetti particolari dei diversi periodi storici e la scoperta dei principali luoghi, ambienti, personaggi e materiali della storia, per comprendere meglio anche il presente e la realtà contemporanea.





Un’attività didattica con itinerari pensati per essere un’esperienza coinvolgente, educativa e ludica, perché l’apprendimento sia in un contesto ricco di stimoli innovativi che soddisfino il naturale bisogno di conoscenza e sperimentazione dei bambini e dei ragazzi.

Le visite guidate didattiche sono destinate agli alunni delle classi III, IV e V della scuola primaria e delle classi I, II e III della scuola media il relazione al periodo storico studiato.

«Questi percorsi di educazione sono fondamentali per la formazione e la conoscenza dei nostri ragazzi. Terracina ci offre un patrimonio immenso e davvero invidiabile, per questo è un nostro dovere come Amministrazione consentire non soltanto la massima fruizione ma anche la migliore conoscenza di tutti i nostri beni», ha dichiarato l’assessore alla Cultura Alessandra Feudi.

«Un’iniziativa davvero importante per i ragazzi come anche per l’intera comunità. Siamo ben felici che gli studenti inizino da subito a conoscere le meraviglie che fanno parte della nostra cultura e della nostra storia, e anche i nuovi tesori e le nuove scoperte che la nostra Città ci regala, come il nostro straordinario Teatro Romano e il ritratto di Giulio Cesare», ha dichiarato il sindaco Francesco Giannetti.