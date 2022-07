Recupero liste d’attesa, ecco il Piano della Regione per le prestazioni sanitarie

In Giunta è stato approvato il Piano Operativo per il Recupero Liste di Attesa della Regione L a z io .

La pandemia da Covid19 ha causato un ritardo nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, quali interventi chirurgici differiti, prestazioni specialistiche ambulatoriali e screening oncologici.

Per questo, si deve recuperare il tempo perduto e far sì che nessuno venga lasciato indietro. Operativamente, il Piano prevede un impegno straordinario di spesa di 47.970.518 euro da parte della Regione Lazio per le sue aziende sanitarie e ospedaliere, suddiviso in: