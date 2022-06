Corso per guidare trattori: l’iniziativa promossa dal Comune di Aprilia

L’amministrazione comunale di Aprilia informa che continua il piano di studi e lezioni pratiche promosse dall’assessorato alle Attività produttive rivolto agli operatori del settore agricolo. Dopo le lezioni di tecnica colturale e potatura dell’olivo, il piano prevede un corso di conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote e a cingoli.

Il corso, fanno sapere dall’amministrazione, fornisce utili indicazioni per l’utilizzo in sicurezza dei mezzi agricoli come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. Il corso, organizzato dalla Gv Consulting, in collaborazione con il marchio cittadino Aprilia in Latium, gode del patrocinio del Comune di Aprilia ed ha una durata di 8 ore (trattori a ruote) e 13 ore (trattori a cingoli) e prevede un aggiornamento quinquennale di 4 ore. Il D.Lgs. 81/08 prevede, infatti, un obbligo di frequenza di uno specifico corso per gli utilizzatori di queste attrezzature.





La formazione comprende sia una parte teorica sia una parte pratica e prevede lo svolgimento di test teorici e pratici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione/abilitazione a chi raggiungerà almeno il 70% di risposte positive e frequenterà almeno il 90% del monte ore stabilito per legge.

“Continua il percorso dell’assessorato di affiancamento delle aziende agricole e di sostegno di quanti operano o vorranno operare in agricoltura”, spiega l’assessore alle Attività produttive Alessandro D’Alessandro. “Uno degli obiettivi del percorso didattico è quello di promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale. Un lavoro più consapevole e sicuro, oltre ad aprire opportunità di lavoro e sviluppo, significa tutela per l’ambiente circostante. lo sviluppo agricolo, del resto, ancora può rappresentare una grande fonte di crescita economica che può attirare progettualità e finanziamenti. L’agricoltura, sia di tipo aziendale che familiare, rispettosa dell’ambiente, diffusa sul territorio, costituisce un asset sul quale costruire economie durature e sostenibili in termini ambientali ed umani”.

Il piano formativo, in linea con l’attività dell’associazione che gestisce il Marchio Territoriale Cittadino, ha come obiettivo generale quello di accrescere e sviluppare l’economia locale mediante l’innalzamento del livello delle imprese locali. Il corso sarà svolto nei giorni 1 e 2 luglio 2022 presso i locali del CulturAprilia di via Pontina. Grazie ad un contributo del Comune di Aprilia il costo del corso sarà di € 50,00 + IVA anziché di € 80,00 + IVA per il corso Base, mentre per il corso di Aggiornamento il costo sarà di € 35,00 + IVA anziché di € 50,00 + IVA. I posti sono limitati e si invitano gli interessati a fare richiesta di partecipazione inviando una mail all’indirizzo: aprilia.agrosostenibile@euroform.it oppure contattando il seguente numero: 333-2934455.