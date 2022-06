Incidente mortale sul lavoro: operaio schiacciato da un muletto

Dramma sul lavoro, presso una ditta di Aprilia: un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato dal muletto che guidava, improvvisamente ribaltatosi.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato, ed è costato la vita a un 32enne di Nettuno, Simone Tavaglione. Lavorava per una ditta esterna operante nel campo delle pulizie industriali, e faceva parte di una squadra in quei tragici momenti impegnata in un’azienda situata lungo la Pontina, la Sacchi pellets.





Nulla da fare, per salvare l’uomo. Al 118 non è restato altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Aprilia e gli incaricati Asl del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro. Indagini in corso, per l’esatta ricostruzione della dinamica.