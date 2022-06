Traffico internazionale di cocaina, assolto inglese residente a Formia

Almeno limitatamente alla sua posizione, caso chiuso. Nei giorni scorsi il Tribunale di Guildford ha assolto un 51enne cittadino inglese residente da tempo in provincia di Latina, a Formia, dall’accusa di traffico internazionale di cocaina. Un proscioglimento coinciso con la sua remissione in libertà.

L’uomo era finito in manette proprio a Formia, arrestato da carabinieri in ottemperanza a un mandato di cattura internazionale. Il suo nome figurava nell’operazione denominata “Wallace”, nata nell’estate del 2018 ed incentrata su un vasto traffico di droga che partiva dal Sud America, e in particolar modo dalla Colombia, per poi raggiungere il Regno Unito passando per la Spagna.





A controllare lo smercio di “neve”, secondo le risultanze investigative, una vera e propria organizzazione criminale dotata anche di armi e telefoni criptati. Un sodalizio a cui però il 51enne trapiantato in terra pontina alla fine è risultato estraneo, come emerso in ambito processuale.