Covid in provincia di Latina: 377 nuovi contagi

Come reso noto dall’Asl, rispetto alla giornata di giovedì, in cui si erano registrati 382 nuovi casi, nelle ultime 24 ore in provincia di Latina si contano altri 377 contagi da Covid. Sono relativi ai comuni di Aprilia (50), Bassiano (2), Castelforte (4), Cisterna (33), Cori (22), Fondi (3), Formia (25), Gaeta (11), Itri (3), Latina (116), Minturno (8), Monte San Biagio (4), Norma (1), Pontinia (6), Priverno (11), Roccagorga (3), Rocca Massima (1), Sabaudia (8), San Felice Circeo (7), Santi Cosma e Damiano (18), Sermoneta (8), Sezze (10), Sonnino (2), Sperlonga (3) e Terracina (18). Nel medesimo arco temporale preso in considerazione, si contano inoltre 112 vaccinazioni, 39 guarigioni e un ricovero.

DRIVE-IN ATTIVI





Aprilia: Polo Cultura – Ex stabilimento Acqua Claudia, Km 46,600 della SS.148 Pontina, 8:30 – 13:00 dal lunedì al venerdì

Gaeta: ex ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro, via Salita cappuccini, 8:30 – 13:00 lunedì, mercoledì, venerdì

Latina: ex Rossi Sud, via Monti Lepini, 8:30 – 13:00 dal lunedì al sabato

Priverno: Casa della Salute, via Madonna delle Grazie 8:30 – 13:00 lunedì e giovedì

Terracina: ospedale Fiorini, via Firenze, 1, 8:30 – 13:00 lunedì, mercoledì, venerdì

Fondi: ospedale San Giovanni di Dio, via San Magno, 5 11:00 – 17:00 martedì e giovedì

DRIVE-IN SPECIALE SCUOLE

Aprilia: stesso indirizzo Drive-in 11:00 – 13:00 dal lunedì al venerdì

Gaeta: stesso indirizzo Drive-in 11:00 – 13:00 lunedì, mercoledì, venerdì

Latina: stesso indirizzo Drive-in 11:00 – 13:00 dal lunedì al venerdì

Priverno: stesso indirizzo Drive-in 11:00 – 13:00 lunedì e giovedì

Terracina: stesso indirizzo Drive-in 11:00 – 13:00 lunedì, mercoledì, venerdì

Fondi: stesso indirizzo Drive-in 14:00 – 17:00 martedì

