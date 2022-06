Aprilia, ecco come cambiano gli orari della biblioteca

L’amministrazione comunale informa che con il ritorno ad una vita senza distanziamenti sociali, gli orari della Biblioteca comunale “G. Manzù” di Aprilia ritornano alla normalità.

Per rispondere in maniera adeguata alle esigenze di studenti ed utenti, le sale lettura e studio saranno aperte dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:50. Il nuovo orario prevede dunque tre pomeriggi in più rispetto al recente passato. Inoltre, visto le nuove disposizioni in materia di pandemia da Covid, per accedere alla struttura comunale non è più necessaria alcuna autorizzazione o restrizione.





“Sperando di esserci lasciati alle spalle i condizionamenti della Pandemia, siamo lieti di dovere dare questa ulteriore buona notizia, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Gianluca Fanucci, ringrazio per la disponibilità al potenziamento del servizio il personale della biblioteca, quello dell’assessorato Pubblica istruzione, i ragazzi del servizio civile e gli operatori della Multiservizi che operano nella struttura di largo Marconi. Superata la fase del distanziamento sociale è importante che gli studenti possano studiare in un clima adeguato all’interno di un luogo così importante come la biblioteca”.