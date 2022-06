12 giugno al voto: i risultati dell’affluenza ai seggi

Domenica 12 giugno si vota per i cinque quesiti referendari abrogativi sul tema della giustizia in tutta Italia e poi per le Comunali in sette centri della provincia di Latina.

Nello specifico sono chiamati alle urne tutti i cittadini sui referendum e gli elettori di Gaeta, Sabaudia, San Felice Circeo, Cori, Ponza, Santi Cosma e Damiano e Ventotene anche per il rinnovo delle cariche elettive comunali.





La rilevazione dell’affluenza ai seggi alle 12, alle 19 e a chiusura delle operazioni di voto alle 23.

Al termine delle votazioni si procederà allo spoglio dei referendum. Lunedì 13 giugno a partire dalle 14 sarà la volta dello scrutinio per le elezioni comunali.

AFFLUENZA ORE 12 – Numeri bassissimi in territorio pontino per quanto riguarda l’affluenza ai seggi. Cifre che evidenziano una media tra i 2,5 e il 5% per i comuni dove si vota solo per i referendum con il dato più basso in assoluto il 2,24% di Sezze. Diversa la questione per i centri dove si vota anche per le comunali: Cori 14,64%, Gaeta 21,96%, Ponza 24,08%, Sabaudia 20,71%,S anti Cosma e Damiano 27,13%, San Felice Circeo 18,88% e Ventotene 12,29%.