Reti d’Impresa, prorogato il termine per le domande

È stato prorogato al 4 agosto il termine per la presentazione delle domande del bando Reti d’Impresa che destina 15 milioni di euro ai Comuni del Lazio e ai Municipi di Roma Capitale per favorire la costituzione, l’avvio e il consolidamento delle Reti di imprese tra attività economiche su strada.

“Considerata l’importanza dell’iniziativa, abbiamo deciso di prorogare i termini per la presentazione delle domande. Più tempo per organizzare le Reti d’Impresa significa destinare tutte le risorse stanziate a favore della competitività di micro, piccole e medie imprese, volano di uno sviluppo territoriale sostenibile e innovativo. Dando nuovo impulso alle imprese commerciali regionali, il bando permetterà anche la riqualificazione e valorizzazione del nostro territorio e noi vogliamo investire tutte le risorse a disposizione per questo obiettivo” ha dichiarato l’assessore della Regione Lazio allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione Paolo Orneli.





Le domande della seconda edizione del bando, quindi, potranno essere presentate fino alle ore 24 del 4 agosto. Tutte le informazioni utili alla pagina https://www.lazioeuropa.it/bandi/finanziamento_di_programmi_relativi_alle_reti_di_imprese_tra_attivita_economiche-865/

Per richieste di informazioni e chiarimenti scrivere a: reticommercio2022@regione.lazio.it