Tutto pronto a Fondi per la decima edizione della gara podistica “Corri a Fondi” organizzata dall‘Asd Fondi Runners.

Si tratta di una gara in notturna di 10 km, dove gli atleti percorreranno per ben 4 volte il circuito cittadino di 2,5 km.





Un’attenzione particolare è stata rivolta anche alla gara non competitiva per i più piccoli che svolgeranno una breve corsa in base alla propria fascia d’età.

Cerimonia di premiazione per tutti i partecipanti, a partire dalle ore 22 in piazza 4 novembre.