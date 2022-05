Fazzone e quell’ipotesi della candidatura a Governatore – VIDEO

Il senatore di Fondi e coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Fazzone, non esclude l’ipotesi di candidarsi a governatore del Lazio, anche se ad oggi non si tratta che di pura ipotesi politica.

La spiegazione è arrivata nei giorni scorsi, direttamente dall’intervista sull’emittente locale di Radio Antenna Musica.





Alla precisa domanda su cosa ci fosse di vero su una sua possibile candidatura in Regione, il rappresentante pontino a Palazzo Madama ha spiegato: “Che io mi candidi a consigliere regionale non esiste“, ma allo stesso tempo Fazzone ha precisato “cosa diversa se il partito ritiene che io sia un candidato, insieme alla coalizione, per poter guidare la Regione come presidente. Questo è un altro discorso“.

Nel mezzo c’è un anno di tempo e tanti “ma” politici. Anche se nella risposta alla domanda l’esponente politico sembrano emergere già delle linee programmatiche o quanto meno degne di una lunga campagna elettorale.

Per la Regione si vota il prossimo anno, nella primavera del 2023 e il centrodestra ha tutta l’intenzione di provare a subentrare al governo del Lazio dopo i 10 anni a guida Zingaretti, ma la situazione non è semplice.

Sicuramente l’ambizione di Fazzone – oltre quella mai nascosta di voler chiudere l’attività politica a sindaco della propria Fondi – c’è anche quella di tornare all’Ente dove si è maggiormente affermato nel suo ruolo, quando era il presidente del consiglio del Lazio sotto la giunta Storace.

Da vedere, però, se a Roma prima gli esponenti del proprio partito e poi i colleghi di coalizione siano concordi sul suo nome. Oltre al fatto che Forza Italia, oggi, anche in consiglio regionale ha una rappresentanza esigua, che lascia pensare che difficilmente possa pretendere la candidatura a Governatore. Ma è pur vero che in politica tutto è possibile. E negli accordi che porteranno ai nomi degli aspiranti governatori, un parlamentare di vecchio corso che non ha mai preteso cariche di prestigio a livello nazionale e in grado di fare sempre incetta di preferenze, non è escluso che possa anche spuntarla.