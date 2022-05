Giornata mondiale della fibromialgia, Aprilia aderisce alla campagna di sensibilizzazione

L’amministrazione comunale informa che il Comune di Aprilia aderisce alla campagna di sensibilizzazione in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia 2022 che si celebra domani, 12 maggio.

Per l’occasione la statua di San Michele verrà illuminata di colore viola.





L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna “Illuminiamo la fibromialgia”, che AISF ODV promuove con successo su tutto il territorio nazionale con l’attiva partecipazione di tanti Comuni da Nord a Sud. L’evento si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente. Proprio per sostenere una corretta informazione, anche su richiesta dell’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica OdV e del Comitato Fibromialgici Uniti Italia OdV, l’Amministrazione comunale ha disposto per la sera di giovedì 12 maggio l’illuminazione con luce viola della statua di San Michele in piazza Roma.

Inoltre giovedì 12 maggio l’Aisfaaprilia organizzerà un banchetto informativo in piazza Roma dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con la possibilità di acquistare la petunia viola simbolo dell’evento. Il devoluto sarà destinato alla ricerca ed alla terapia.

La Fibromialgia è una patologia di natura reumatica che colpisce l’apparato muscolo-scheletrico, caratterizzata da dolori diffusi, affaticamento, rigidità, disturbi nel sonno e numerosi altri sintomi che riducono notevolmente la qualità di vita di chi ne è affetto. La trasversalità degli organi coinvolti ne rende difficile la diagnosi e questo per i pazienti significa anni di ricerche, analisi, visite mediche, dispendio di energie e soldi prima che la malattia venga ufficialmente riconosciuta dai medici.

In Italia ne soffrono centinaia di migliaia di donne e uomini, ma la patologia è ancora troppo poco nota e spesso mal interpretata.