Eventi ad Aprilia, riaperti i termini per la presentazione dei progetti

L’amministrazione comunale di Aprilia informa che sono stati riaperti i termini relativi all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la raccolta di proposte progettuali da inserire nel “Calendario Unico degli Eventi” annualità 2022.

La chiusura del limite temporale entro il quale è possibile avanzare proposte all’assessorato alle Attività produttive è stata prorogata al 3 giugno 2022.





Il calendario unico degli eventi cittadini si propone lo scopo di coordinare, valorizzare e meglio gestire le manifestazioni da svolgersi nel corso dell’anno nella città di Aprilia. L’inserimento dell’iniziativa nel “Calendario Unico degli Eventi” garantirà diritto di priorità rispetto agli eventi non calendarizzati ed il sostegno da parte dell’assessorato del terzo settore quello dedicato a Cultura, Sport, Spettacolo, Turismo e Tempo Libero.

“Dopo due anni di Pandemia è importante stimolare il territorio alla partecipazione nelle manifestazioni culturali e artistiche della città – spiega ancora l’assessore alle Attività produttive Alessandro D’Alessandro – visto le tante proposte avanzate dalle associazioni che stanno lavorando per la realizzazioni di eventi abbiamo ritenuto giusto riaprire i termini che scadranno il 3 giugno prossimo. Guardiamo ad un cartellone di eventi annuale che contenga le manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale e quelle messe in piedi dal tessuto sociale cittadino. Riteniamo imprescindibile il contributo delle associazioni, dei comitati e quello dei tantissimi gruppi che svolgono attività in città. Lo scopo principale del calendario è quello di promuovere il nostro territorio nella sua totalità, di evidenziare le sue peculiarità e mostrarne le eccellenze. Le iniziative che nascono dal basso promosse dai nostri cittadini rappresentano un vero tesoro che vogliamo valorizzare. Vogliamo in sostanza mettere a sistema, attraverso il Calendario cittadino, tutte queste risorse. Costruire una rete eviterà doppioni e produrrà collaborazioni fruttuose”.

Possono presentare domanda tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati a: realizzare in proprio eventi e/o iniziative nel corso dell’annualità 2022; candidare iniziative da inserire nella rassegna istituzionale ”Aprilia Estate” anno 2022; candidare iniziative da inserire nel programma ufficiale di manifestazioni istituzionali organizzate o co-organizzate dal Comune di Aprilia (Festeggiamenti Santo Patrono – Natale Apriliano – Carnevale Apriliano) nell’anno 2022.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 3 giugno 2022.