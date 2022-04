Aprilia, contributi affitti: “Allargata la platea delle famiglie beneficiarie”

L’amministrazione comunale di Aprilia informa che ,con delibera numero 65 del 21 aprile 2022, la Giunta “ha ampliato la platea delle famiglie beneficiarie dei contributi comunali relativi al pagamento dei canoni di locazione”. Il nuovo atto dell’esecutivo guidato dal sindaco Antonio Terra, in relazione a quanto disposto dalla Regione Lazio e per arginare le difficoltà scaturite dalla difficile congiuntura economica, ammette la possibilità di accedere al sostegno affitti ad un altro segmento del tessuto sociale apriliano.

Rientra tra gli aventi diritto ai contributi, e questa è la novità, anche chi risulti possedere un Isee del nucleo familiare non superiore a 35 mila euro e che dichiari di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 25%. Dunque, non solo chi possiede Isee del nucleo familiare non superiore a 14mila euro rispetto al quale l’incidenza sul valore Isee del canone annuo corrisposto risulti superiore al 24% ma, come riportato, la platea è stata allargata.





La misura, inoltre, gode di un allungamento dei tempi previsti per presentare la richiesta. I termini della scadenza per la partecipazione al bando, infatti, sono stati spostati al 27 maggio 2022. “Un altro intervento dell’amministrazione comunale a sostegno delle famiglie di Aprilia in difficoltà”, dicono dal Comune, con l’assessora ai Servizi sociali Francesca Barbaliscia che “esprime ancora una volta soddisfazione per l’atto di Giunta che sostiene le famiglie della città in una fase coì complicata come quella che stiamo vivendo”.