Forte (Pd), eletto presidente della commissione Lavori Pubblici alla Pisana

Il consigliere regionale pontino del Partito Democratico Enrico Forte, questa mattina attraverso i propri social network ha reso nota la novità politica della propria elezione a presidente della commissione Lavori pubblici.

Un ruolo importante per l’esponente Dem della Provincia di Latina che guiderà la commissione che si occupa anche di infrastrutture, mobilità e trasporti.





IL POST SOCIAL DEL CONSIGLIERE ENRICO FORTE

“Da oggi parte una nuova avventura, per me, alla Pisana: sono stato eletto presidente della VI Commissione – Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti. Temi nevralgici per lo sviluppo della Regione e dei suoi territori. Mi aspettano molti dossier sulla scrivania e certamente lavorerò mettendo al primo posto la condivisione e l’ascolto delle problematiche che via via mi verranno poste. Grazie ai colleghi della commissione ed al gruppo consiliare del Pd per la fiducia in me riposta.”