Cisterna, al via la manutenzione delle strade

È diventato operativo nella giornata di ieri, 6 aprile, l’accordo quadro per la manutenzione delle strade annunciato dal sindaco Valentino Mantini e dall’assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli.

Fino alla fine del corrente anno, è stato affidato l’incarico alla ditta, vincitrice dell’appalto, per un monitoraggio ed esecuzione di interventi sulla viabilità e sue pertinenze, come caditoie, chiusini, marciapiedi e altro.

Le piogge dei giorni scorsi hanno ulteriormente danneggiato il fondo di molte strade, urbane e soprattutto extraurbane di Cisterna. Non appena queste sono cessate, dunque, sono partiti gli interventi di manutenzione ordinaria su tutto il territorio comunale.

«Come già annunciato in occasione di una scorsa seduta di Consiglio comunale – affermano il Sindaco Mantini e l’assessore Santilli -, individuati i capitoli di bilancio in cui reperire i fondi ed espletate le necessarie procedure per l’affidamento dell’incarico, nonché in attesa delle condizioni meteorologiche favorevoli, sono finalmente potuti iniziare gli interventi di riparazione delle buche stradale e di altre opere connesse alla viabilità. Sono interventi che in via prioritaria vengono eseguiti dove si riscontrano situazioni di maggior disagio o addirittura pericolo. Progressivamente i lavori interesseranno tutte le strade ammalorate e, con gli oltre 180mila euro stanziati, si prevede la prosecuzione fino al prossimo dicembre».