La Passione di Cristo a Fondi la sera delle Palme

Sulla suggestiva scalinata della chiesa santuario di Santa Maria in piazza della

Repubblica tutti i momenti della Passione, poi la via dolorosa lungo il Corso Appio

Claudio e la crocifissione sotto il Castello Caetani in Piazza Unità d’Italia.

La rappresentazione della Passione di Cristo è nella tradizione del popolo fondano e fin dagli anni di inizio secolo scorso varie iniziative si sono susseguite con promotori diversi.

Quella di quest’anno viene proposta dalla Associazione Pro Loco Fondi, in collaborazione con il Comune di Fondi, con l’Associazione “Drappo dell’Assunta”, l’Associazione “Giulio Cesare” e la Parrocchia di Santa Maria Assunta.





Saranno rappresentati diversi momenti della vita di Gesù con attori e figuranti nei costumi propri dell’epoca. Sulla monumentale scalinata di Santa Maria: Annunciazione – Erode e strage degli innocenti – Predicazione del Battista e battesimo di Gesù – Salomè e decapitazione di Giovanni Battista – Le tentazioni del demonio nel deserto – Gesù e i bambini – Il discorso delle beatitudini – Risurrezione di Lazzaro – Gesù e la folla, l’indemoniato, la Maddalena – La congiura del sinedrio – L’ultima cena – Getsemani (orto degli ulivi) – I vari processi a Gesù – Impiccagione di Giuda Lungo il Corso Appio Claudio: La via crucis dolorosa. Piazza unità d’italia (Castello): Crocifissione.

Nella serata di sabato 9 aprile alle ore 20,00, gli stessi interpreti rappresenteranno

la Passione di Cristo nella chiesa di San Magno di Fondi.