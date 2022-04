Auto fuori strada, 30enne estratto dai vigili del fuoco

Un 30enne è in gravi condizioni, e in pericolo di vita, per le lesioni riportate in un pauroso incidente stradale avvenuto a Sermoneta scalo.

L’allarme è scattato intorno alle 2 di venerdì primo aprile, dopo che per cause in corso di accertamento la sua macchina è finita fuori strada in via Monticchio.





Il ferito è stato estratto dall’abitacolo del veicolo dai vigili del fuoco, che lo hanno poi consegnato alle cure dei sanitari del 118, subito partiti a sirene spiegate alla volta dell’ospedale di Latina.

L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri.