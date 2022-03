Quali acquerelli utilizzare per la scuola

Tempere per bambini

Fino dai primi anni della scuola, sia dell’infanzia come delle elementari, si comincia a disegnare con colori e pennarelli per bambini, e con acquerelli per la scuola economici.

Queste attività di disegno e pittura sono molto importanti per stimolare la creatività dei bambini, che possono sperimentare in questo modo le cloro capacità sia di movimento che di manualità, sia di percezione e rappresentazione della realtà.





Esistono in commercio molti tipi di colori per la scuola; a partire dalla scuola dell’infanzia si utilizzano soprattutto i colori a dita, più avanti si passa alle tempere per bambini e agli acquerelli con pennello, ai pennarelli, alle matite colorate, ai colori ad olio e a cera.

Vengono insegnate facili tecniche di pittura, in modo che i piccoli possano imparare le basi del disegno, e le differenze tra i vari tipi di colori, i quali possono lasciare sul foglio tratti di colore più o meno sfumati e sottili, oppure al contrario con più contrasto e tratto grosso.

Le tempere sono uno dei prodotti forse più utilizzati per colorare a scuola, assieme agli acquerelli.

La tecnica è semplice, sono colori in tubetto, e quindi basta versare un poco di colore a tempera dal tubetto su di un piattino o sulla loro tavolozza che spesso viene venduta insieme alla confezione di tempere. A questo punto non resta che bagnare un pennello con un po’ di acqua, e si va a diluire il colore e in questo modo si può procedere a disegnare.

A seconda di quanta acqua c’è nel pennello, il colore avrà una sfumatura diversa.

E’ bene che non sia troppo bagnato comunque, quindi prima di passarlo nel colore conviene accertarsene e casomai asciugarlo un pochino su di una carta assorbente.

Scegliere i migliori prodotti per colorare

Quindi gli addetti all’acquisto di colori e pennarelli per la scuola, sia che si tratti di personale scolastico come dei genitori, devono scegliere i migliori prodotti per colorare, anche quando si tratta di comperare acquerelli per la scuola economici.

Infatti economico non è sinonimo di scarsa qualità, questa dipende da molti fattori. Principalmente il fatto che i colori per la scuola sono economici è perchè sono colori semplici, realizzati in serie, e ci sono solo i colori di base, senza pigmenti particolari, e sono anche in un numero ridotto.

Si possono trovare acquerelli e pastelli di qualità anche negli store online di prodotti per la scuola e di cancelleria da ufficio.

In questi siti si trova praticamente ogni tipo di prodotto di cancelleria e cartoleria, ma non solo. Si trova infatti anche arredo da ufficio, materiali per la sicurezza sul lavoro, catering e bevande, prodotti per la pulizia, e tanto altro ancora che abbia a che fare con le attività lavorative o scolastiche.

Acquerelli per bambini lavabili

A cominciare dagli acquerelli per bambini lavabili con acqua, fino a quelli per le scuole, da utilizzare per dei disegni accurati, la vasta gamma di acquerelli in vendita offre davvero articoli per tutti i gusti.

Grazie agli acquerelli per la scuola economici bimbe e bimbi possono familiarizzare in modo facile con le corrette tecniche per iniziare disegni e tratteggi su carta e sviluppare la loro fantasia.

Per quanto un foglio di carta può essere sufficiente ad esprimere la propria creatività, tuttavia non è sempre l’unico e solo supporto indicato per il disegno soprattutto ad acquerello.

Il cartoncino da disegno è il materiale più adatto per i bambini delle scuole, per poi passare con in tempo e l’affinamento della tecnica a un telo dove dipingere opere più dettagliate e di livello superiore.

Su questa classica tela sono più adatti e migliori i colori ad olio, per realizzare dipinti unici.

Inoltre serve avere anche il giusto pennello per esprimere al meglio le proprie idee ed emozioni attraverso il disegno.