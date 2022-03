Itri, tornano i Fuochi di San Giuseppe: edizione nel segno della pace

Sabato 19 marzo a Itri torna la storica tradizione dei Fuochi di San Giuseppe. Una serata magica, quest’anno dedicata alla pace del mondo, durante la quale verranno accesi nei diversi rioni del paese immensi falò per celebrare l’arrivo della primavera.

E’ una manifestazione popolare che ha fuso, attraverso i secoli, aspetti del paganesimo con la religiosità cristiana, facendo così giungere sino a noi i riti arcaici del fuoco. Le sue origini sono quindi antichissime e coinvolgono attivamente tutti gli abitanti di Itri, borgo ai piedi dei Monti Aurunci. Un appuntamento che ha saputo rinnovarsi nel corso delle sue innumerevoli edizioni ed è riuscito a crescere e caratterizzarsi grazie all’impegno organizzativo del Comune dei diversi rioni e delle numerose associazioni che sinergicamente collaborano per la realizzazione dell’evento. Manifestazione che però purtroppo non si svolge dall’anno 2019 causa Covid-19.





“Quest’anno i nostri fuochi avranno un colore diverso, quello della pace e della speranza”, afferma Salvatore Mazziotti, assessore alla Cultura. “I nostri falò saranno il simbolo per la pace contro ogni forma di guerra nel mondo. Personalmente sono sempre più convinto che serva una mobilitazione contro una violenza ingiustificata. Quindi un evento all’insegna della pace e non un semplice intrattenimento. Un momento di riflessione, integrazione e perché no di dimostrazione del nostro pacifismo. Un evento che, come amministrazione, quest’anno decidiamo di fare, pur tra mille difficoltà, per permettere alla nostra comunità di rivivere un’importante tradizione come quella di San Giuseppe all’insegna della spontaneità e del ritorno alla normalità”.

L’evento quest’anno sarà privo della consueta parte di degustazione: infatti, a causa dell’emergenza pandemica ancora in atto i diversi rioni non potranno organizzarsi per somministrare piatti tipici, bevande e cibi preparati in genere per l’occasione, mentre non mancherà la consueta musica popolare che ha contraddistinto la manifestazione in termini di attrattività negli ultimi anni, che hanno visto la serata di San Giuseppe come sua la massima espressione sul territorio.

Questa tradizione è legata anche alla disponibilità delle frasche derivanti dalla potatura degli alberi, in particolare olivi, alle quali poi veniva dato fuoco nel rione. Un tempo l’evento era un momento di gioco per i bambini, un’occasione di festa per tutta la comunità agro-pastorale locale e, per i falegnami, un’occasione per ringraziare il santo protettore: San Giuseppe, appunto.

Insomma, i presupposti ci sono tutti anche quest’anno per vivere una serata dedicata alla comunità e nel segno della pace. Presso i fuochi ci sarà infatti una raccolta fondi per sostenere le vittime della guerra in Ucraina. L’evento, naturalmente, si terrà nel rispetto delle normative anti Covid 19.

L’appuntamento di sabato inizierà alle 19:30 presso la Chiesa dell’Annunziata, dove partirà il Cammino della Pace, mentre alle 20 un colpo di petardo indicherà l’accensione dei fuochi e l’inizio della festa vera e propria.