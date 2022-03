Furti a Fondi, dopo l’incontro in Prefettura parla il sindaco Maschietto (#VIDEO)

Il video-messaggio del sindaco Beniamino Maschietto per aggiornare la città sul tavolo tecnico richiesto a seguito dell’escalation di furti.

Il primo cittadino, nel rassicurare la popolazione circa l’impegno delle forze dell’ordine, presenti in divisa e in borghese, ha ribadito l’importanza della denuncia. Dai dati disponibili, infatti, il numero di furti risulta addirittura inferiore rispetto allo scorso anno. Senza segnalazioni le indagini si arenano ma, soprattutto, senza un elenco della refurtiva diventa molto difficile attribuire un determinato furto ad un sospettato o ad un presunto ladro. L’intensificazione dei controlli inizia a dare i primi frutti ma, in attesa che le indagini arrivino a compimento, il sindaco ha nuovamente scoraggiato le ronde in quanto pericolose e dalle conseguenze imprevedibili.





Il video messaggio del sindaco: